Sabrina wohnt jetzt endlich bei ihrem Mathias! Die Kosmetikerin und der Biolandwirt lernten sich bei Bauer sucht Frau kennen und verliebten sich ineinander. Seitdem haben die beiden eine Fernbeziehung zwischen Sabrinas Heimat in Schleswig-Holstein und Mathias' Zuhause in Bayern geführt. Das sollte allerdings nicht zu einem Dauerzustand werden. Schnell war bei dem Paar von einem Umzug die Rede. In den vergangenen Wochen hat Sabrina fleißig gepackt – jetzt ist der Wohnungswechsel endlich durch.

Auf Instagram veröffentlichte die Nageldesignerin ein Foto, auf dem sie und Mathias breit lächeln. "Der Umzug ist geschafft. Alle Kartons sind ausgepackt und die Tiere haben sich auch gut eingelebt", freute sie sich in der Bildunterschrift. Sabrina ist schließlich nicht allein, sondern mit ihrem Hund und ihrem Pferd umgezogen. Mittlerweile seien nur noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen – das Gröbste habe sie aber hinter sich.

Mit dem Umzug hat Sabrina nicht nur ihre Wohnung, sondern auch ihren Job aufgegeben. Doch schon bald möchte sie in ihrer neuen Heimat wieder ein Kosmetikstudio eröffnen. "Ich freue mich darauf, ab 1. Februar in den neuen Räumlichkeiten zu arbeiten und bin sehr gespannt auf die nächste Zeit", erzählte die Fußpflegerin.

