Der nächste große Schritt steht kurz bevor. Für Biolandwirt Mathias war Bauer sucht Frau ein Volltreffer: Er hat sich in der TV-Show in Hofdame Sabrina Bentfeld verliebt – und sie sich auch in ihn. Die Turteltauben sind nach wie vor ein Paar und planen bereits eine gemeinsame Zukunft. Sie wollen sogar zusammenziehen. Offenbar geht es jetzt auch in den Umzugsendspurt: Sabrina legt mit dem Packen los.

In ihrer Instagram-Story teilte die Kosmetikerin ein Boomerang-Video, in dem sie den Inhalt ihres Kofferraums präsentiert. "Umzugskartons haben wir schon mal", titelte sie und setzte unter anderem ein Emoji mit Partyhütchen dazu. Offenbar kann Sabrina es kaum noch abwarten, sich die vier Wände mit Mathias zu teilen. Wann genau die beiden endgültig zusammenziehen, ist in der Story aber nicht auszumachen. Da die Tierliebhaberin aber sicher nicht ewig auf gepackten Koffern und Kisten sitzen möchte, dürfte der große Tag unmittelbar bevorstehen.

Auch wenn das Paar aktuell noch nicht zusammenwohnt, verbringen die Turteltauben jede freie Minute miteinander. Erst vor wenigen Tagen teilte Sabrina zwei Foto, die sie und Mathias zusammen am Meer zeigen. Lachend und dicht beieinander posieren die beiden darauf für die Kamera.

Anzeige

Instagram / sabrina_bauer_sucht_frau_2021 Sabrina und Mathias, "Bauer sucht Frau"-Paar

Anzeige

Instagram / sabrina_bauer_sucht_frau_2021 Das "Bauer sucht Frau"-Paar Mathias Kreiss und Sabrina Bentfeld

Anzeige

Instagram / sabrina_bauer_sucht_frau_2021 Mathias Kreiss und Sabrina Bentfeld, "Bauer sucht Frau"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de