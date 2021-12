Es wird ernst! Der Biolandwirt Mathias traf bei Bauer sucht Frau seine große Liebe: In der Kosmetikerin Sabrina fand er die Frau, die er sich an seiner Seite wünscht. Nach der Sendung führte das Paar eine Fernbeziehung – doch die Turteltauben hatten schon darüber nachgedacht, sich ein gemeinsames Heim einzurichten. Diese Pläne scheinen sich nun konkretisiert zu haben: Sabrina zieht im kommenden Jahr zu Mathias!

Die beiden wollten schon seit Längerem zusammenziehen – wenn denn alles weiterhin so gut laufen würde. Und offenbar tut es das: Wie Mathias nun im Interview mit Donau 3 FM verriet, werden er und seine Angebetete schon bald in ihren gemeinsamen vier Wänden leben. "Das hat überhaupt keinen Sinn auf Dauer – also die Fernbeziehung. Ich weiß nicht, wie geheim das noch ist, aber sie wird nächstes Jahr hierher ziehen", erzählte er.

Einen kleinen Scherz konnte sich der Spaßvogel aber dennoch nicht verkneifen – denn seine Liebste will er nicht mehr missen. "Mir wäre das schon recht, wenn sie bei mir einzieht und nicht woanders. Das wäre ja komisch. Sie wird hoffentlich nicht zu einem anderen ziehen", scherzte er.

Anzeige

RTL / friese.tv/Andreas Friese Mathias und Sabrina bei "Bauer sucht Frau" 2021

Anzeige

RTL Sabrina, Mathias und Melina bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL Sabrina, Mathias und Melina bei "Bauer sucht Frau" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de