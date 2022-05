Alles aus und vorbei bei diesem Bauer sucht Frau-Paar! In der unterhaltsamen Datingshow lernte der Landwirt Mathias Kreiss die Lübeckerin Sabrina Bentfeld kennen und lieben. Die Beauty verließ sogar ihre Heimatstadt im Norden für den Bayer und zog zu ihm in den Süden. In der vergangenen Zeit gab es keine Liebes-Updates der beiden. Umso überraschender nun diese News: Sabrina und Mathias haben sich getrennt!

Das teilte die Blondine auf Instagram unter einem Bild mit, auf dem sie in die Ferne schaut. "Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir von nun an getrennte Wege gehen! Es ist sehr schade und wir haben es uns beide anders vorgestellt. Wir sind im Guten auseinandergegangen", schrieb Sabrina und versicherte ihren Fans zugleich, dass es keinen Streit zwischen dem einstigen Paar gebe. "Wie ihr euch sicherlich denken könnt, ist es für uns beide gerade sehr sehr viel", führte sie aus. Deshalb bitte sie um Privatsphäre.

Und auch Mathias meldete sich bei seiner Community im Netz bereits zu Wort – und zwar mit dem gleichen Text. Die Follower der TV-Bekanntheiten zeigen sich in den Kommentaren ziemlich traurig über das Liebes-Aus. "Wie schade. Ich habe letztens noch gedacht, wie toll ihr harmoniert", oder: "Ihr habt so gut zusammengepasst", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Instagram / sabrina_bauer_sucht_frau_2021 Sabrina und Mathias, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

