Wie süß ist das denn! Wolke Hegenbarth (41) ist seit mehr als zwanzig Jahren als Schauspielerin erfolgreich. Bereits im Alter von 17 Jahren wagte die Beauty den Schritt in die Öffentlichkeit. Im Gegensatz zu ihrem beruflichen Werdegang hält Wolke ihr Privatleben aber weitestgehend privat. Nur selten teilt sie gemeinsame Schnappschüsse mit ihrem Partner Oliver Vaid. Jetzt war es allerdings wieder so weit: Wolke widmete ihrem Oliver eine emotionale Liebeserklärung in den sozialen Medien!

Auf Instagram schreibt die frühere "Mein Leben und ich"-Darstellerin nun süße Zeilen an ihren Partner: "Als unabhängige, selbstbestimmte, erfolgreiche Frau möchte ich sagen: Ohne dich wäre es nicht was es ist." Weiter erklärt sie: "Auf so vielen Ebenen bereicherst du mein Leben. Auch – und vielleicht vor allem – bereicherst du meine Persönlichkeit." Die beiden seien zwar wie Tag und Nacht, doch trotzdem würden sie es schaffen, tolerant gegenüber dem jeweils anderen zu sein. Wolke schließt den Post mit den Worten: "Ich danke dir für deinen 100-mal längeren Atem und überhaupt alles was du hast, was ich nicht habe." Doch leider kann ihr Liebster diesen Post nicht einmal sehen, denn die beiden können sich auf der Plattform nicht folgen!

Bald wollen Wolke und Oliver auch den nächsten Schritt wagen – denn die beiden Turteltauben sind bereits seit 2020 miteinander verlobt! Doch die aktuelle Gesundheitskrise machte den beiden bisher einen Strich durch die Rechnung. Nun hofft das Paar auf 2023, um ihren Traum von einer XXL-Trauung in Indien zu verwirklichen.

ActionPress Wolke Hegenbarth (r.) und ihr Freund Oliver Vaid im April 2019 in Wien

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth und ihr Partner Oliver Vaid

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth beim Generation Award im Oktober 2021

