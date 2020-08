Wolke Hegenbarth (40) gewährte ihren Fans jetzt einen neuen Einblick in ihr Privatleben! Im Herbst des vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Anfang März sorgte sie dann für weitere erfreuliche Neuigkeiten: Sie und Partner Oliver Vaid haben sich verlobt. Üblicherweise hält die Blondine ihr Familienglück jedoch, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit heraus – jetzt dürfen sich ihre Follower freuen: Wolke teilte eine seltene Aufnahme mit ihrem Verlobten!

Durch ihren neuen Alltag als Eltern haben Wolke und Oliver kaum noch Zeit für traute Zweisamkeit. "Ehrlich gesagt, war es der erste Abend seit unserem Valentinstag-Date in Südafrika", verriet die Beauty via Instagram. Doch genau diese raren Augenblicke scheint das zukünftige Ehepaar in vollen Zügen zu genießen: Liebevoll drückt Wolke ihrem Liebsten einen Schmatzer auf die Wange. Eine zweite Aufnahme zeigt das Pärchen mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht.

Wolkes Fans sind aufgrund des seltenen Schnappschusses jedenfalls total aus dem Häuschen: "Super schön und verdient. Ihr seid ein schönes Paar!" und "Wow, ihr strahlt unglaublich. Sehr schönes Paar!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth mit ihrem Partner Oliver Vaid, August 2020

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth, Schauspielerin

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth, TV-Bekanntheit

