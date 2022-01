Am Donnerstag steht bei The Masked Dancer bereits das große Finale an. In dem The Masked Singer-Spin-off müssen die kostümierten Promis nicht ihr Gesangs-, sondern ihr Tanztalent unter Beweis stellen. Im Finale kämpfen mit dem Affen, der Maus, dem Buntstift und dem Zottel noch vier Kandidaten um den Sieg. Das Rateteam rund um Alexander Klaws (38) und Steven Gätjen (49) versucht, den Stars unter der Maske noch ein letztes Mal auf die Schliche zu kommen. Dabei bekommen sie Unterstützung von Yvonne Catterfeld (42).

Das gab der Sender nun auf dem offiziellen Instagram-Account der Show bekannt. Damit tritt Yvonne in die Fußstapfen von Ruth Moschner (45), Johanna Klum (41) und Annemarie Carpendale (44), die bereits als Gast am Ratepult Platz genommen haben. Ob die 42-Jährige die Indizien wohl knacken kann? Sie kennt sich mit dem Promi-Versteckspiel immerhin bestens aus. Erst im Dezember stand Yvonne in einem Gans-Kostüm selbst noch auf der "The Masked Singer"-Bühne.

In der vergangenen Woche musste Maximum Power in der verrückten Rate-Show seine Maske lüften. Hinter der energiegeladenen Figur versteckte sich Sänger Eloy de Jong (48). Seinen Exit kurz vorm Finale nahm er allerdings gelassen, wie er Promiflash erzählte: "Die Zuschauer wollten das so. Das ist auch gut so. Ich bin jetzt nicht traurig, dass ich nicht im Finale stehe."

ProSieben/ Felix Krüger, Willi Weber Das "The Masked Dancer"-Rateteam: Alexander Klaws und Steven Gätjen

Getty Images Yvonne Catterfeld, Sängerin

ProSieben/ Willi Weber Schlagerstar Eloy de Jong als Maximum Power im "The Masked Dancer"-Halbfinale

