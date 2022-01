Ashley Tisdale (36) verzückt ihre Community mit neuem Baby-Content! Im März 2021 hießen die High School Musical-Darstellerin und ihr Ehemann Christopher French (39) ihr erstes Kind willkommen: Die kleine Jupiter Iris erblickte das Licht der Welt. Regelmäßig lassen die frischgebackenen Eltern ihre Fangemeinde seitdem an ihrem Familienalltag teilhaben: Jetzt bewies Ashley einmal mehr mit einem zuckersüßen Schnappschuss im Netz, wie glücklich sie mit ihrer kleinen Prinzessin ist!

In ihrer Instagram-Story postete die 36-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem ihr Baby im Auto zu sehen ist. Die kleine Jupiter sitzt auf dem Bild in einem neuen Kindersitz – und blickt dabei neugierig in die Kamera. Darunter machte Ashley klar, wie stolz sie auf ihren Nachwuchs ist. "Jemand ist ein großes Mädchen in seinem Autositz für große Mädchen", schrieb sie zu der Momentaufnahme.

Dass die "Merry Happy Whatever"-Darstellerin in ihrer Rolle als Neu-Mama voll aufgeht, dürfte mittlerweile eigentlich kein großes Geheimnis mehr sein. Im November 2021 ließ sie sich sogar ein Tattoo für ihr Töchterchen stechen. Auf ihrer linken Halsseite prangt nun der Name ihres Kindes.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdales Tochter Jupiter Iris

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihrer Familie

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihrer Tochter Jupiter

