Vor einigen Monaten wurde der Alltag der High School Musical-Beauty Ashley Tisdale (36) und ihres Mannes Christopher French (39) komplett auf den Kopf gestellt: Am 23. März durfte das Paar sein erstes Kind – die kleine Jupiter Iris French – auf der Welt begrüßen. Und die Liebe zu ihrer Tochter geht bei der Schauspielerin unter die Haut: Ashley ließ sich jetzt ein Tattoo stechen – und zwar für Jupiter!

Auf ihrem Instagram-Profil postete Ashley jetzt mehrere Schnappschüsse, auf denen sie ihr neustes Tintenkunstwerk in Szene setzt: Die linke Halsseite der 36-Jährigen ziert jetzt ein filigraner schwarzer Schriftzug – in geschwungenen Buchstaben ließ sich Ashley den Vornamen ihrer kleinen Tochter Jupiter auf ihrer Haut verewigen. Mit einem weiteren Foto lässt die "He Said She Said"-Interpretin ihre Fans sogar an der Tattoo-Sitzung teilhaben.

Mit ihrem neuen Tattoo ist Ashley offensichtlich mehr als zufrieden – auf der Fotoplattform bedankte sie sich bei dem Tätowierer. "Danke an meinen Kumpel Dragon, dafür dass er ins Hotelzimmer gekommen ist und mir dieses wunderschöne Tattoo gestochen hat", schwärmte die Neu-Mama.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale und ihr Tätowierer

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdales Tattoo

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihrer Tochter Jupiter

