Sie kann ihren Verlust nur schwer verkraften! Kelly Rizzo macht momentan eine schwere Zeit durch. Erst vor wenigen Wochen verstarb ihr Ehemann Bob Saget (✝65) vollkommen unerwartet. Der Full House-Star wurde leblos in seinem Hotelzimmer gefunden. Seit diesem tragischen Ereignis teilt Bobs Witwe immer wieder Erinnerungen an ihren Mann mit ihren Fans. So auch vor wenigen Tagen: Kelly postete ein süßes Paarfoto der beiden und richtete rührende Worte an Bob!

Auf Instagram teilte Kelly nun eine Aufnahme aus vergangenen Tagen. Zu sehen sind sie und Bob während eines gemeinsamen Urlaubs in Mexiko. Beide lächeln entspannt und glücklich in die Kamera. Dazu schrieb die Foodbloggerin: "Mein unglaublicher Ehemann. Die Welt wird nicht mehr dieselbe sein." Die Fans des Paares versuchen ihr Halt zu geben: "Das sieht nach einer glücklichen Erinnerung aus. Danke, dass du diese mit uns teilst. Wir denken oft an dich, Kelly", lautet nur einer der unterstützenden Kommentare unter ihrem Beitrag.

Kelly hatte vor Kurzem ein tränenreiches Interview gegeben. In diesem beschrieb die 42-Jährige ihren verstorbenen Mann als liebevoll und unendlich freundlich: "Er war einfach der beste Mann, den ich in meinem Leben je kennengelernt habe." Auch kurz nach der Beerdigung meldete sie sich in den sozialen Medien und teilte ihren Schmerz über den Verlust mit ihren Followern.

Instagram / eattravelrock Bob Saget und Kelly Rizzo

Instagram / eattravelrock Kelly Rizzo, Journalistin

Getty Images Bob Saget beim "Cool Comedy, Hot Cuisine"-Event, 2016

