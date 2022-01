Bob Saget (65) ist vollkommen unerwartet verstorben. Der Star der Kultserie Full House wurde am Sonntag leblos in einem Hotelzimmer aufgefunden. Die Todesursache ist zum aktuellen Zeitpunkt noch völlig unklar. Der Schauspieler wurde gerade einmal 65 Jahre alt. Im Netz trauern bereits etliche Fans und Weggefährten von Bob um den Komiker. Auch seine Familie meldete sich bereits mit einem rührenden Statement zu Wort.

"Wir sind am Boden zerstört, bestätigen zu müssen, dass unser geliebter Bob heute verstorben ist", hieß es am Sonntag in einem Statement von seiner Familie gegenüber Us Weekly. "Er war alles für uns und wir wollen, dass ihr wisst, wie sehr er seine Fans geliebt hat und wie sehr er es geliebt hat, live zu performen und Menschen aus allen Bereichen des Lebens zusammen und zum Lachen zu bringen", erinnerten sich seine Liebsten rührend an ihn.

Bob hinterlässt seine Ehefrau Kelly Rizzo und seine drei Kinder Lara, Aubrey und Jennifer aus erster Ehe. Seine Familie bat in dieser schweren Zeit um Privatsphäre. Gleichzeitig forderten sie Bobs Fans allerdings auch auf: "Erinnert euch mit uns an die Liebe und das Lachen, das Bob in die Welt gebracht hat."

Netflix/Michael Yarish Kimmy, Danny, D.J. und Stephanie bei "Fuller House" Staffel fünf

Getty Images Bob Saget im April 2019

Getty Images Bob Saget, TV-Bekanntheit

