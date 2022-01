Der Zoff zwischen Kanye West (44) und Kim Kardashian (41) nimmt einfach kein Ende! Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Beauty aus Keeping up with the Kardashians ein ganz neues Security-Team wegen Kanye zusammengestellt habe. Dieser ist seit der Trennung nämlich nicht mehr im ehemals gemeinsamen Anwesen erlaubt und darf auch seine Kinder nicht bis ins Haus begleiten. Nun wehrt sich der Rapper gegen diese Beschränkungen: Kanye machte seiner Noch-Ehefrau und deren Familie eine eindeutige Ansage!

In einem Interview mit Hollywood Unlocked ließ der Rapper seinem Ärger freien Lauf und wandte sich an die Kardashians: "Ihr könnt euch gerne öffentlich über mich lustig machen. Aber wenn es um meine Kinder geht, hört der Spaß auf!" Für seinen Missmut war wohl vor allem die Tatsache verantwortlich, dass der Rapper bei dem Geburtstag seiner Tochter Chicago (4) komplett außen vor gelassen wurde. Der "Stronger"-Interpret betonte, dass alles "legal" bleiben werde und er sich nicht in den Wahnsinn treiben ließe. Deutete er damit an, gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten?

Ob der US-Amerikaner das Ganze wirklich noch gerichtlich klären wird, steht erst einmal in den Sternen. Doch von den Streitigkeiten mit Kim dürfte ihn eine bestimmte Dame sicherlich ablenken – Julia Fox und er gaben vor einigen Tagen öffentlich bekannt, ein Paar zu sein! Dabei zeigten sich die beiden Turteltauben auch prompt in einem modischen Partner-Look.

Getty Images Kanye West bei den Grammys in L.A. im Februar 2015

Instagram / kimkardashian Kanye West mit seinen Kindern North und Saint und seinem Neffen Reign

SIPA PRESS / ActionPress Julia Fox und Kanye West bei der Paris Fahion Week

