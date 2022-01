Kanye West (44) und Julia Fox machen ihre Liebe ganz offiziell! Vor ein paar Monaten gingen die ersten Gerüchte um, dass der Ex von Kim Kardashian (41) die Schauspielerin datet. Dann entdeckte man die zwei tatsächlich immer häufiger zusammen in der Öffentlichkeit. Inzwischen machen die beiden kein Geheimnis mehr aus ihrer Liaison und sprechen öffentlich übereinander. Jetzt gingen die zwei Turteltauben den nächsten großen Schritt: Bei einer Veranstaltung gaben Kanye und Julia ihr Debüt als Paar!

Das frischgebackene Pärchen besuchte am Sonntag eine Modenschau im Rahmen der Paris Fashion Week. Mit ihrem Auftritt haben sie sicherlich alle Blicke auf sich gezogen, denn Kanye und Julia erschienen nicht nur im Denim-Partnerlook, sondern auch Hand in Hand! Der Musiker suchte vor und während der Veranstaltung ständig Körperkontakt zu seiner schönen Freundin – legte hin und wieder stolz den Arm um sie. Außerdem strahlte Ye in Julias Gegenwart ständig bis über beide Ohren, was bei dem sonst so stoischen Sänger wirklich eine Seltenheit ist...

Somit ist Kanye seiner Ex Kim jetzt ein paar Schritte voraus, was die neue Beziehung angeht! Während er und Julia ihre Liebe inzwischen offiziell gemacht haben, vergnügt sich die Reality-TV-Beauty noch heimlich mit ihrem Flirt Pete Davidson (28). Von öffentlichen Liebesbekundungen und gemeinsamen Auftritten fehlt hier noch jede Spur. Glaubt ihr, bei Kim und Pete ist es auch bald so weit? Stimmt ab!

Anzeige

ActionPress Kanye West und Julia Fox in Paris

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Julia Fox und Kanye West

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Julia Fox und Kanye West bei der Paris Fahion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de