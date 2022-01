Bei Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) scheint es derzeit Zoff zu geben! Zwar haben sich die beiden in Sachen Liebe schon längst neu orientiert, müssen wegen der gemeinsamen Kinder aber gezwungenermaßen in Kontakt bleiben. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der "Praise God"-Interpret seine Kinder nicht mit ins Anwesen begleiten durfte, da ihn die Security-Leute aufhielten. Nun berichtete ein Insider, dass Kim sogar ein komplett neues Sicherheitsteam wegen Kanye zusammengestellt habe!

Wie ein Insider gegenüber The Sun bekannt gab, war Kanye bereits gleich nach der Trennung von Kim nicht mehr auf dem damals gemeinsamen Anwesen erwünscht. Er habe ihr sogar offiziell das Besitzrecht des Hauses übergeben. In einem Gespräch mit Hollywood Unlocked machte der US-Amerikaner seinem Ärger über das Hausverbot Luft, worauf auch der Insider verwies: "Er hat sich dazu entschieden, das Ganze nun öffentlich auszutragen, und zieht mal wieder seine Kinder mit hinein." Kim jedenfalls habe ganz bewusst eine neue Security zusammengetrommelt. Sie wolle niemanden im Team haben, der auch nur irgendwie mit Kanye in Verbindung stehe, sagte der Informant.

Was die Kinder angeht, ist Kanye ohnehin nicht immer auf einer Wellenlänge mit seiner Ex. Diese betreibt nämlich ohne sein Einverständnis einen gemeinsamen TikTok-Account mit Töchterchen North. "Meine Kinder werden nicht ohne meine Erlaubnis auf TikTok sein", betonte der Rapper in einem Interview.

Getty Images Kim Kardashian im November 2021 in New York City

Backgrid Kanye West im Dezember 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Chicago, North, Psalm und Saint West

