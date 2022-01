Dominik Stuckmann (30) legt nicht viel Wert auf Sixpack und Mega-Bizeps! Heute Abend feiert der gebürtige Frankfurter Bachelor-Premiere. 22 Girls stürzen sich ins Abenteuer und hoffen, in ihm ihren Traummann zu finden. Wer jetzt aber auf einen knallhart durchtrainierten Muskelmann hofft, könnte nach Dominiks Vorstellungsclips etwas enttäuscht sein: Der Rosenverteiler steht nicht aufs Pumpen in der Muckibude. Passen disziplinierte Fitness-Girls also nicht in sein Beuteschema?

"Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so der Fitness-Typ – das macht mir keinen Spaß", betonte der 30-Jährige direkt am Anfang der heutigen Bachelor-Folge. Das bedeutet aber keinesfalls, dass Dominik nicht auf Sport steht – ganz im Gegenteil: "Man kann sich auch normal sportlich bewegen und muss nicht im Fitnessstudio auf dem Laufband rennen oder Gewichtestemmen." Der IT-Spezialist spielt in seiner Freizeit lieber Tischtennis oder kickt mit Freunden auf dem Fußballfeld – Teamsport sei ihm einfach lieber. "Aber Fitness – das Drücken und Ziehen ist nicht so mein Ding", stellte er klar.

Na, ob das einigen Damen so gut gefällt? Immerhin befinden sich unter den Ladys auch einige Fitness-Trainerinnen – beispielsweise Christina Rusch (23) und Josephine Fischer. Auch Kandidatin Bella Otyakovskiy (24) betonte schon im Vorfeld, wie wichtig ihr Sport ist. "Fitness ist auf jeden Fall ein Lifestyle von mir", äußerte sie in einem RTL-Clip. Die Fans sind aber zumindest begeistert von Dominik. "Pluspunkte hat er schon bekommen, als er sagte, er mag keinen Sport im Fitnessstudio, sondern eher Teamsport", schwärmte jemand auf Instagram.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL Dominik Stuckmann mit den 22 Bachelor-Ladys in der ersten Nacht der Rosen

Anzeige

Der Bachelor, RTL Christina Rusch und Josephine Fischer bei "Der Bachelor"

Anzeige

RTL Bachelor-Girl Bella Otyakovskiy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de