Tara Tabitha (28) hat es im Dschungelcamp nicht leicht! In der Wildnis hatte die Ex on the Beach-Teilnehmerin schon früh ein Auge auf den attraktiven Bachelorette-Boy Filip Pavlovic (27) geworfen. Doch dieser signalisierte ihr alsbald, dass er kein wirkliches Interesse an ihr habe. Daraufhin vergoss Tara bittere Tränen. Nun hat die Österreicherin einen weiteren Grund zu weinen: Denn Tara hat mit Zahnproblemen zu kämpfen!

Wie "Guten Morgen Deutschland" berichtete, zog sie bei der Verkündung der nächsten Busch-Prüfung eine Schnute und hielt sich schützend die Hand vor den Mund. Tara hat augenscheinlich eine Pechsträhne – und das nicht nur in Liebesdingen: Die Beauty hat sich einen Zahn ausgebrochen! Das sei der 28-Jährigen oberpeinlich, aber Hilfe ist für sie bereits in Sicht.

Dr. Bob (71), der Camp-Arzt des Vertrauens, will sich Taras Problem wohl so schnell wie möglich genauer anschauen. Die Reality-TV-Bekanntheit lässt ihre Emotionen in der Sendung freien Lauf. Den Zuschauern geht dieses Verhalten jedoch mächtig auf die Nerven.

RTL Filip Pavlovic und Tara Tabitha im Dschungelcamp 2022

Thomas Burg / ActionPress Dr. Bob bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow"

RTL Tara Tabitha im Dschungelcamp 2022

