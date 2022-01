Sie strahlt förmlich! Für ihren Moderationsjob bei Kampf der Realitystars ist Cathy Hummels (33) momentan in Thailand. So gab die Beauty schon ein paar Einblicke in ihren paradiesischen Aufenthalt. Wenn sie gerade nicht dreht, darf sie die Sonne genießen. Zudem nutzt sie ihre freie Zeit auch gerne zum Kochen, wie sie nun präsentierte. Und das Öl benutzt Cathy nicht nur zum Brutzeln, sondern auch für ihren Body...

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie nun ein Pic von ihrem Essen. Total stolz posierte die Ehefrau von Mats Hummels (33) daneben. Dabei fällt nicht nur Cathys strahlendes Lächeln auf – denn auch ihre Haut glänzt total. Diese schmierte sie mit Kokosöl ein. "Multifunktional nennt man das", schrieb sie unter den Beitrag. Thailand scheint der Influencerin richtig gutzutun. Auch, wenn sie offenbar sehr beschäftigt ist...

"Ich arbeite tatsächlich sehr viel und bin nicht im Urlaub, obwohl es so aussieht", erklärte sie ihren Followern. Denn ohne ihren Sohn Ludwig sei es ohnehin kein Urlaub. Apropos Ludwig: Wie geht sie mit der Distanz zu ihrer Familie um? "Wir halten täglich Kontakt über FaceTime und ich erzähle ihm Geschichten von der Mama", verriet Cathy in einem Interview.

cathyhummels / Instagram Die Influencerin Cathy Hummels im Januar 2022

RTLZWEI / Paris Tsitso Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Oktober 2021

