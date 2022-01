Drew Barrymore (46) erfüllte ihren Kindern einen Wunsch. 2012 wurde die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter. Nur zwei Jahre später brachte die "50 erste Dates"-Darstellerin ihre zweite Tochter zur Welt. Im Dezember 2020 verriet die zweifache Mama, dass sie sich manchmal schwer damit tue, Familie und Job unter einen Hut zu bekommen. Doch dank Drews Job konnte die Schauspielerin ihren Kindern nun ermöglichen, ihren Lieblingsstar zu treffen.

"Ich habe tatsächlich eine Ausnahme gemacht und sie von etwas abgezogen, das sie gerade machten, damit sie mitkommen konnten, um John Cena (44) zu treffen", erzählte die 46-Jährige in einem Gespräch bei The Talk. Sie selbst habe an dem Tag die Möglichkeit gehabt, Johns Frau Shay Shariatzadeh am Set ihrer Talkshow kennenlernen zu dürfen. "Und wir haben alle darüber gesprochen, wie außergewöhnlich es war, dass wir eine Familienangelegenheit daraus gemacht haben", erinnerte sich Drew.

Zudem verriet die Mutter zweier Töchter, dass sie ihren Nachwuchs gerne mal mit zur Arbeit nehme, um ihnen zu zeigen, was sie macht. Doch in der Öffentlichkeit wolle sie ihre Sprösslinge nicht zeigen. "Ich zeige meine Kinder nicht in den sozialen Medien. Ich bin wie ein verdammter Dobermann, wenn es um sie geht", gestand Drew vor wenigen Monaten im Podcast "Armchair Expert".

Getty Images John Cena, Schauspieler

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

