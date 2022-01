Bei The Masked Dancer geht es jetzt so richtig um die Wurst! Im großen Finale der Rätselshow versuchte das Rateteam rund um Alexander Klaws (38), Steven Gätjen (49) und Yvonne Catterfeld (42) erneut, die Identitäten der maskierten Kandidaten zu enthüllen: Im Showdown kämpften bislang noch der Affe, die Maus, der Buntstift und das Zottel um den Sieg. Jetzt war es jedoch Zeit für die erste Entscheidung: Die Maus ist raus – und hinter der Maske steckte...

Gleich zu Beginn traten der Affe und die Maus in einem spannenden Duell gegeneinander an: Sie heizten dem Publikum mit ihren Performances zu "Thriller" von Michael Jackson (✝50) und "Jai Ho" von A.R. Rahman und den Pussycat Dolls ordentlich ein. Doch am Ende konnte sich nur der Affe durchsetzen – somit ist die Maus raus! Unter dem aufwendigen Kostüm versteckte sich in den vergangenen Wochen die Schauspielerin Wolke Hegenbarth (41).

Wie hat es Wolke denn unter dem Kostüm gefallen? "Es war vor allem warm", scherzte die "Allein unter Frauen"-Darstellerin nach der Demaskierung und fügte hinzu: "Aber es war gut." Habt ihr damit gerechnet, dass sie hinter der Maske steckte? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Wolke Hegenbarth beim Deutschen Fernsehpreis in Köln im September 2021

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Die "The Masked Dancer"-Maus

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Das Rateteam im "The Masked Dancer"-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de