Behalten die Fans am Ende recht? Am heutigen Abend ist es schon so weit: Die vierte und damit vorerst letzte Folge von The Masked Dancer steht auf dem Programm. In einem großen Finale kämpfen Affe, Maus, Buntstift und Zottel um den Sieg und vor allem darum, ihre Promi-Identität möglichst lange geheim zu halten. Nichtsdestotrotz werden in der Sendung alle Masken fallen. Aber wer könnte darunter hervorkommen? Promiflash fasst euch die Top-Tipps der Zuschauer zusammen.

In der ProSieben-App sind die Fans seit Beginn der verrückten Tanzshow eifrig am Miträtseln – und haben dadurch oftmals auch das Rateteam aus Steven Gätjen (49), Alexander Klaws (38) und deren Gäste auf die richtige Fährte gelockt. Kurz vorm Finale hat die Community eine recht eindeutige Idee, wer in den jeweiligen Kostümen stecken könnte. 57 Prozent der Umfrage-Teilnehmer sind sich beispielsweise sicher, dass Oli Petszokat (43) den Affen mimt – bei der Maus ist das Ergebnis noch klarer: 75 Prozent der Teilnehmer glauben, dass Wolke Hegenbarth (41) in dem kuscheligen Kostüm auf der Bühne performt.

Bei Buntstift und Zottel sind sich die Fans zwar auch recht einig – der Abstand der Top-Favoriten ist jedoch nicht ganz so groß. Rund 41 Prozent setzten auf Dschungelcamp-Gewinner Prince Damien (31) im Stift-Kostüm. Allerdings glauben auch 21 Prozent, dass es Schauspieler Timur Bartels (26) sein könnte. Auf Marlene Lufen (51) als Zottel tippen immerhin 52 Prozent – es könnte der Meinung vieler Fans nach aber auch Rebecca Mir (30) sein. Sie hat 28 Prozent der Stimmen erzielt.

