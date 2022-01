Ist die Familienplanung bei Miranda Kerr (38) etwa noch nicht abgeschlossen? Seit vier Jahren ist das ehemalige Victoria's Secret-Model mit seinem Schatz Evan Spiegel (31) glücklich verheiratet. Beide krönten ihre Liebe mit ihren zwei gemeinsamen Söhnen Hart und Myles. Ihr kleines Familienglück genießt die Beauty die meiste Zeit lieber im Stillen. Jetzt enthüllte Miranda aber – wenn es nach ihrem Gatten ginge, würden sie noch ein Baby bekommen!

Das plauderte Miranda im Interview mit Bunte quarterly aus. "Ich bin total glücklich mit meinen Jungs. Sie verstehen sich so gut. Aber mein Mann, der wünscht sich tatsächlich noch ein Baby-Girl", verriet Miranda. Ob sie sich auch vorstellen könnte, noch mal Mama zu werden, wollte sie nicht äußern. Dafür geriet die 38-Jährige aber über ihren Göttergatten mächtig ins Schwärmen: "Evan ist die Liebe meines Lebens. Er ist unglaublich liebevoll, beständig und unterstützt mich und die Kinder in allen Bereichen."

Nach einer gescheiterten Ehe mit dem Schauspieler Orlando Bloom (45), aus der ihr erstgeborener Sohn Flynn (11) stammt, hat sie offenbar mit dem Snapchat-Gründer das große Los gezogen. "Ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben", verdeutlichte die Laufsteg-Schönheit.

Instagram / mirandakerr Evan Spiegel und Miranda Kerr

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr 2016

Instagram / mirandakerr Miranda Kerr und Evan Spiegel

