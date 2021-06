Miranda Kerr (38) gewährt ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben! Seit vier Jahren ist der einstige Victoria's Secret-Engel jetzt schon mit Evan Spiegel (31) verheiratet. 2018 und 2019 krönten die zwei ihre Liebe mit gemeinsamen Söhnen. Die beiden führen zwar eine glücklich Ehe, hängen das aber nie an die große Glocke – mit wenigen Ausnahmen: Zu Evans 31. Geburtstag machte Miranda ihm eine süße Liebeserklärung...

Via Instagram veröffentlichte das Topmodel am Freitag ein hübsches Pärchenfoto: Evan und Miranda lächeln sich hier überglücklich an – es ist nicht zu übersehen, wie verliebt die zwei ineinander sind. In der Bildunterschrift schreibt die Beauty: "Wir feiern heute meinen wunderbaren Ehemann! Happy Birthday, meine große Liebe. Deinetwegen ist die Welt ein besserer Ort."

Ein Geburtstag ist offenbar eine große Sache im Hause Spiegel-Kerr! In Mirandas Instagram-Story ist zu sehen, dass Evan nicht nur eine ganze Menge Heliumballons, sondern auch eine fulminante Sahnetorte bekommen hat: Das Prachtstück war nicht nur ziemlich groß, sondern war obendrein mit Blumen, Streuseln und kleinen Eiscremetüten dekoriert.

Instagram / mirandakerr Miranda Kerr, Topmodel

Instagram / mirandakerr Miranda Kerr und Evan Spiegel

Instagram / mirandakerr Evan Spiegels Geburtstagstorte

