Laura Müller (21) meldet sich zu Wort! Seit einigen Monaten wird wild darüber spekuliert, ob die Beauty und ihr Mann Michael Wendler (49) Nachwuchs erwarten. Die Gerüchte entstanden besonders, nachdem das Paar im Dezember eine große Neuigkeit angekündigt hatten – Babynews waren es aber nicht. Gestern tauchten auffällige Fotos von einer Frau mit Babybauch auf, die Laura sehr ähnelte. Die Bilder entpuppten sich aber

als Fake. Jetzt redet Laura Klartext!

Via Instagram teilte Laura diesbezüglich ein Statement: "An alle diejenigen, die in der heutigen Zeit Social Media dafür benutzen, Gerüchte zu erfinden, Lügen oder Beleidigungen zu verbreiten, sollten irgendwann auch merken, wann man eine Grenze überschreitet." Die Reality-TV-Bekanntheit erklärte, dass sie sich von den Äußerungen und damit verbunden Gerüchten bewusst distanzieren möchte, um ihre Privatsphäre zu schützen. Sie stellte klar: "Nein, ich bin aktuell nicht schwanger!"

Und selbst wenn es so wäre, wolle Laura erst darüber sprechen, wenn sie bereit dazu sei. Mit dem ständigen Druck im Netz habe das Model ein Problem – denn sie wolle nicht alles aus ihrem Leben teilen. "Aktuell genieße ich mein Leben in vollen Zügen und bin dennoch immer wieder darüber verwundert, dass mich andere Menschen in Erklärungsnot bringen", verriet die 21-Jährige weiter.

Richard Ulkich Eine schwangere Frau im Supermarkt

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller mit ihrem Hund im September 2021

