Endlich ist auch für Kate Merlan (34) und Jakub Jarecki die Zerreißprobe Temptation Island V.I.P. vorbei! Dass die Promis unter Palmen-Beauty und ihr Kicker-Freund gemeinsam aus der Show gehen werden, dürfte sicher keiner bezweifelt haben. Dennoch stand auch ihnen nach den Temptation-Dates in Folge zwölf noch eine Lagerfeuer-Aussprache mit Moderatorin Lola Weippert (25) bevor. Das Wiedersehen der Turteltauben wurde dabei extrem emotional – und endete mit einem großen Versprechen!

Nachdem Kate die letzte Nacht mit Verführer Patrik Hoffmann und Jakub mit Single-Dame Zara-Gül Sarikaya verbracht hatte, ging es für sie ein letztes Mal an die große Feuerstelle – und schon beim ersten in die Augen blicken flossen bei dem Paar direkt die Tränen! "Die Zeit war einfach unfassbar eklig für mich. Mit Abstand das schlimmste, was ich je in meinem Leben durchgemacht habe", schluchzte Jakub schon drauf los, bevor sie sich überhaupt die Bilder des jeweils anderen anschauen konnten. Und auch bei Kate waren schon alle Zeichen auf Happy End eingestellt: "Ich wusste, dass er das eigentlich eher für mich gemacht hat. Ich bin so stolz auf dich Schatz."

Bei einer Szene, in der Jakub betrunken den Jungs vorgeschlagen hatte, heimlich ohne Kate feiern zu gehen, geriet der Sportler dann aber doch in Erklärungsnot: "Da war ich voll. Das war gemeint, weil wir den Udo auf die drauf tun wollten. Ich wollte den Jungs sagen, dass du mich nicht rausgehen lässt. Ich schwöre auf meine Mutter, ich wollte dich nicht anlügen", beteuerte Jakub. Die rothaarige Schönheit verzieh ihrem Lover natürlich direkt. Und was hat das Reality-TV-Pärchen aus der Zeit gelernt? Vor allem Jakub hat nun extremen Respekt vor Kates Job. Die Influencerin wünschte sich indes nur eines: einen Antrag von ihrem Freund. Und der versprach abschließend feierlich: "Eins kann ich sagen, dass es in den nächsten zwei Monaten passiert, ist richtig. Ja." Ob die Fans das beim großen After-Talk kommende Woche erfahren?

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL Jakub Jarecki und Kate Merlan beim letzten "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer

RTL Kate Merlan und Jakub Jarecki Arm in Arm

RTL Jakub Jarecki, Kate Merlan und Lola Weippert bei "Temptation Island V.I.P."

