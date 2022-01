Für Udo Bönstrup (27) und Emmy Russ (22) hat es sich ausgeflirtet: Seit der Nacht auf Donnerstag ist die letzte offizielle Folge von Temptation Island V.I.P. auf RTL+ online gegangen – und nun erfahren die Zuschauer endlich, wie das Wiedersehen des Entertainers und der Promi Big Brother-Blondine nach den feuchtfröhlichen Wochen der Verführung verlaufen ist. Schon als die Wahlspanierin mit Diogo Sangre (27) in der Dusche gelandet war, war für Udo eigentlich alles aus und vorbei. Doch wie giftig wurde ihre letzte Aussprache im TV wirklich?

In Folge zwölf der Fremdflirtshow ging es für Udo und Emmy auf ein letztes Date. Die Influencerin hatte einen schönes Übernachtungs-Rendezvous mit Diogo, der Komiker lud sich Verführerin Layla Leona ein. Während das Model mit dem Tätowierer aufs Ganze ging, bliebt Udo recht handzahm. Wieder vereint am Lagerfeuer begegneten sich die einstigen Liebenden mit einer recht eisigen Umarmung. Bevor die beiden sich allerdings final unterhielten, schauten sie sich noch einmal alle Bilder des jeweils anderen an. Vor allem die intimen Aufnahmen mit dem Ex on the Beach-Muskelmann machten Udo dermaßen zu schaffen, dass er in Anwesenheit von Moderatorin Lola Weippert (25) die Reißleine zog: "Das sind Sachen, die will man nicht sehen, dementsprechend müsste eigentlich klar sein, dass sich in diesem Fall jetzt und heute die Wege trennen!"

Tatsächlich scheint Emmy mit dieser Entscheidung so gar nicht gerechnet zu haben: "Ich hätte schon gedacht, dass du sagst, mein Gott, man ist noch am Anfang der Beziehung...", versuchte sie ihren Udo noch zu überzeugen. Sie habe schließlich erst mehr mit Diogo zugelassen, nachdem ihr Freund sie maßlos enttäuscht hatte. Dass der 27-Jährige sie so abservierte, machte die Blondine im Anschluss an das Lagerfeuer sprachlos: "Ich bin so eine Abweisung überhaupt nicht gewohnt. Ich hätte das echt nicht gedacht und das ist wirklich peinlich für mich." Auch im Promiflash-Interview hatte Emmy bis zuletzt die Hoffnung geäußert, dass noch alles gut mit Udo wird. Ob sich die beiden noch mal zusammengerauft haben, sehen die Fans kommende Woche bei der großen Aussprache!

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL Emmy Russ und Diogo Sangre

Anzeige

RTL Udo Bönstrup und Emmy Russ bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Emmy Russ und Diogo Sangre im Bett

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de