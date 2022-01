Bei The Masked Dancer geht es heute Schlag auf Schlag! Im großen Finale der Rateshow gingen anfangs noch der Affe, die Maus, der Buntstift und das Zottel an den Start – doch schon nach dem ersten Duell flog die Maus aus dem Rennen. Hinter der Maske versteckte sich die Schauspielerin Wolke Hegenbarth (41). Jetzt wurde es Zeit für die zweite Demaskierung: Auch für den Buntstift ist der Traum vom "The Masked Dancer"-Sieg geplatzt – und hinter der Maske steckte Timur Bartels (26)!

Im Rahmen des zweiten Duells traten der Buntstift und das Zottel gegeneinander an – doch nur einer der beiden konnte seinen Platz im Finale weiterhin verteidigen: Nach den Performances hat es sich für den Buntstift nämlich ausgetanzt. Unter dem ausgefallenen Kostüm versteckte sich der Club der roten Bänder-Darsteller: Kein Geringerer als Timur Bartels stellte bei der TV-Show Woche für Woche sein Talent auf der Bühne unter Beweis.

Das Rateteam um Alexander Klaws (38), Steven Gätjen (49) und Yvonne Catterfeld (42) war nach der Demaskierung des Buntstifts ganz aus dem Häuschen. Aber wie war die Erfahrung für Timur? "Das war richtig, richtig anstrengend", ließ er die Zeit Revue passieren und gab ehrlich zu: "Tanzen ist eigentlich gar nicht mein Ding."

ProSieben/Willi Weber Die "The Masked Dancer"-Finalisten

ProSieben/Willi Weber Der Buntstift im "The Masked Dancer"-Finale

ProSieben/Willi Weber Das Rateteam im "The Masked Dancer"-Finale

