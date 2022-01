Am Donnerstagabend ist es so weit: Das Finale von The Masked Dancer steht an! Die neue Show ist ein Ableger der erfolgreichen Sendung The Masked Singer. Der größte Unterschied zwischen den beiden Formaten? Bei "The Masked Dancer" müssen die kostümierten Stars tanzen und nicht singen! Dabei können die Zuschauer und das Rateteam um Alexander Klaws (38) und Steven Gätjen (49) versuchen herauszufinden, wer sich unter den Masken verbirgt. Vier verkleidete Promis stehen nun in der Endrunde – aber wer von ihnen ist der Liebling?

Der Affe mauserte sich mit seinen flotten Tanzschritten und der aufgedrehten Art schnell zum Favoriten der Zuschauer – aber wird er diesen Status bis zum Schluss halten können? Immerhin hat das ulkige Zottel ebenfalls viele Fans. Auch der Buntstift begeistert mit seiner eleganten Art regelmäßig das Rateteam. Die süße Maus könnte außerdem eine reelle Chance auf den Sieg haben, immerhin lieben alle die niedlichen Masken...

Doch wie wird das Finale eigentlich ablaufen? Tatsächlich genauso wie bei "The Masked Singer": Zunächst dürfen alle Masken einmal auftreten und dann gibt es auch schon das erste Fan-Voting – und die erste Enthüllung! Darauf folgt eine weitere Battle-Runde, bis zum Schluss nur noch zwischen zwei Teilnehmern entschieden wird. Wer hat eurer Meinung nach den Sieg am meisten verdient? Stimmt ab!

Anzeige

ProSieben/ Willi Weber Der Affe bei "The Masked Dancer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Die Maus bei "The Masked Dancer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Buntstift bei "The Masked Dancer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de