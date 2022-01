Der Bachelor zu sein, ist offenbar viel anstrengender, als es aussieht! Am Mittwoch verteilte der diesjährige TV-Junggeselle Dominik Stuckmann (30) in der beliebten Kuppelshow zum ersten Mal die Rosen. Von anfangs 22 Frauen sind nun noch 19 im Rennen. In der kommenden Folge stehen bereits die ersten Dates an. Doch das bedeutet vor allem für ihn nicht nur Spaß. Andrej Mangold (35) war 2019 der Bachelor und verriet, wie anstrengend die Dreharbeiten sind.

Im Interview mit Promiflash erzählte der Basketballspieler: "Die Leute, die zuschauen, denken immer, das ist total easy, du hängst da rum mit 20 hübschen Frauen, trinkst mal ein bisschen was, gehst schön Essen und hast Dates, aber du musst natürlich auch in der ersten Nacht vor allem 24 Stunden am Stück produzieren." Zudem gehe es nur um einen selbst, die eigenen Gefühle und Emotionen. "Und das kann einen manchmal schon emotional ein bisschen an den Rand der Verzweiflung bringen, weil man immer hin- und hergerissen ist vom einen auf das nächste Date." Dominik würde er daher mit auf den Weg geben, seinem Herzen zu folgen und sich stets treu zu bleiben.

Gerade am Anfang sei es eine weitere große Herausforderung, sich die ganzen Namen der Kandidatinnen zu merken. "Das haben wir ja bei mir gesehen. Aber ich glaube, in der Situation würde jeder ein bisschen strugglen", betonte Andrej.

