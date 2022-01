Katie Price (43) macht in Sachen Familienplanung offenbar Nägel mit Köpfen! Aus vorherigen Beziehungen hat der britische Reality-TV-Star bereits fünf Kinder – doch die Influencerin wünscht sich noch in diesem Jahr sehnlichst ein weiteres Baby. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Carl Woods arbeitet die Familienmutter an weiterem Nachwuchs – und dabei holte sich das Paar offenbar Hilfe: Katie und Carl besuchten jetzt nämlich eine Kinderwunschklinik!

Auf diesen Fotos, die jetzt unter anderem Mirror vorliegen, schlendern Katie und ihr Carl Hand in Hand durch London – und bei diesem Spaziergang hat das Paar ein besonderes Ziel: Auf weiteren Schnappschüssen betreten die 43-Jährige und ihr Verlobter nämlich eine Kinderwunschklinik. Bislang äußerten sich die Turteltauben aber nicht persönlich zu dem Termin in der medizinischen Einrichtung.

Allerdings ist Baby Nummer sechs nicht Katies einziger Wunsch für das Jahr 2022 – die 43-Jährige und ihr Liebster wollen sich nämlich auch bald das Jawort geben! "Wir werden dieses Jahr heiraten", hatte die Britin zuletzt gegenüber The Sun betont. Aufgrund dieser großen Pläne sei sie auch schon total aufgeregt.

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods, Juni 2021

