Katie Price' (43) Familienplanung ist offensichtlich noch nicht abgeschlossen! Der britische Realitystar hat bereits fünf Kinder aus vorherigen Beziehungen – doch die Rasselbande soll in Zukunft noch um ein weiteres Geschwisterchen wachsen. Mit ihrem Verlobten Carl Woods wünscht sie sich nämlich weiteren Nachwuchs. Allzu lange Zeit lassen will sich das TV-Gesicht dafür aber nicht: Katie möchte noch in diesem Jahr erneut Mutter werden!

Gegenüber The Sun gewährte Katie jetzt höchstpersönlich einen Einblick in ihre Pläne für das Jahr 2022 – und die haben es so richtig in sich! "Wir werden dieses Jahr heiraten", betonte die 43-Jährige und fügte einen weiteren großen Wunsch hinzu: "Das Baby in diesem Jahr, hoffentlich das Baby." Angesichts ihrer großen Vorhaben sei die Influencerin schon jetzt total aufgeregt.

Aber was sagt eigentlich Katies Verlobter Carl zu den großen Plänen seiner Liebsten? Der einstige Love Island-Hottie hat sich bislang nicht ausführlich zu der Babyplanung geäußert. Allerdings schwärmt er in den sozialen Medien immer wieder von seiner Liebe zu Katie.

Anzeige

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods, Juni 2021

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im November 2021

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de