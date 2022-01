Chrissy Teigen (36) kann wirklich alles tragen! Die Ehefrau von John Legend (43) ist seit Jahren ein gefragtes Model. Mit ihrer makellosen Haut und ihrem kurvigen Körper verzückt die Beauty ihre Fans im Netz damit nur allzu gern. Dabei weiß sie sich stets gekonnt in Szene zu setzen – mit oder ohne Make-up. Nun hatte die TV-Bekanntheit offenbar Lust auf ein kleines Experiment – auf Social Media präsentierte sich Chrissy jetzt ungeschminkt-geschminkt!

Via Instagram teilte die zweifache Mutter von sich einen besonderen Schnappschuss. Darauf präsentiert sich Chrissy geschminkt – aber nur zur Hälfte. Der linke Teil ihres Gesichtes glänzt ganz natürlich und wirkt makellos. Auf ihrer rechten Gesichtspartie betont die 36-Jährige ihre Äuglein mit einem aufreizenden Smokey-Eye-Make-up. Vermutlich testete sie gerade einen neuen Look für ihren nächsten großen Auftritt auf dem roten Teppich aus. Ihre Fans waren von der Aufnahme ganz begeistert.

Dennoch hatten sie einen ganz klaren Favoriten auserkoren. Ein User kommentierte: "Du kannst beides tragen, aber ohne Make-up gefällst du mir am besten". Die ungeschminkte Chrissy stieg also als klare Siegerin vom Beauty-Stuhl. "Der natürliche Look toppt einfach alles", schrieb ein anderer Follower ganz hingerissen.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Tony Awards 2021

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

