Krasse Aussagen von Gina-Lisa Lohfink (35)! 2017 kämpfte die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin selbst im Dschungelcamp um die Krone. In der diesjährigen Staffel wird diese Aufgabe aber Promis wie Filip Pavlovic (27) und Tara Tabitha (28) zuteil. Zwischen dem ehemaligen Bachelorette-Hottie und der Österreicherin hatte es zu Beginn ordentlich geknistert. Laut Gina-Lisa verfolgt Filip dabei nur eine Absicht – er will Tara ins Bett kriegen!

Im Interview mit RTL erklärte die TV-Bekanntheit, dass ihr das Flirt-Verhalten von Filip mächtig auf den Wecker ginge. "Der f*** alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist", behauptete die 35-Jährige. Der attraktive Hamburger sei ein guter Kumpel und deshalb wisse Gina-Lisa genau, wie er tickt. "Der meint das nicht ernst", glaubt die Blondine zu wissen. Nur aus Langeweile und Show-Gründen würde Filip versuchen, mit der Ex on the Beach-Bekanntheit anzubandeln. Mit dieser Meinung scheint sie aber ziemlich alleine dazustehen.

Filips Freund Serkan Yavuz (28) schätzt die Situation zwischen dem Influencer und seiner Urwald-Kollegin ganz anders ein: "[Filip] versucht, ihr auf dem besten Weg zu vermitteln: 'Fahr mal runter, ich möchte das alles nicht'", erklärte der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat. Serkan stehe zu 100 Prozent hinter seinem Kameraden.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Gina-Lisa Lohfink bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic bei einer Massage

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Filip Pavlovic und Peter Althof am Wasser

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de