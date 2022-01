Micaela Schäfer (38) gibt ihre Meinung ab! Das Nacktmodel war 2012 im Dschungelcamp und kämpfte um die Krone. Seitdem scheint die Beauty auch ein großer Fan der Show zu sein. Daher schaut sie auch die aktuelle Staffel rund um Modedesigner Harald Glööckler (56), Schauspielerin Anouschka Renzi (57) und Bachelor-Bekanntheit Linda Nobat (27). Gegenüber Promiflash betonte Micaela nun, dass der diesjährige Cast Entertainment pur ist!

"Ich finde die Gruppe einfach grandios beziehungsweise einige in der Gruppe. Andere finde ich natürlich absolut nervtötend, aber ich muss sagen, es ist wieder ein ganz toller Cast. Ich fühle mich wirklich perfekt unterhalten. Es ist höchstes Trash-Niveau, ich liebe es", schwärmte Micaela von der Promilandschaft in Südafrika. Dass die Teilnehmer sich bereits mehrmals gezofft haben, gefällt der sonst so harmoniebedürftigen Mica sehr: "Da werden noch mehr die Fetzen fliegen. Das war ja schon an Tag eins sehr heftig. Das wird jetzt immer mehr. Aber ich feier das."

Hat sie denn auch schon Favoriten für die Krone? Ganz festlegen könne sich Micaela noch nicht. Aber sie finde es gut, dass Harald auch eine andere Seite von sich gezeigt hat: "Nämlich nicht die der Kunstfigur Harald Glööckler, sondern einfach der Harald. Das kommt sehr gut an und das finde ich sehr sehr gut", meinte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. Auch Anouschkas Art möge die 38-Jährige gern: "Sie sagt nicht nur etwas, um allen zu gefallen", erklärte Mica.

RTL/ Stefan Menne Der Dschungelcamp-Cast 2022 beim Auftakt

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im September 2020

RTL/ Stefan Menne Eric Stehfest, Anouschka Renzi und Harald Glööckler im Dschungelcamp

