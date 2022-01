Sie legt sich unters Messer! Giuliana Farfalla (25) suchte im vergangenen Jahr bei Adam sucht Eva vergeblich nach der großen Liebe. Mit dem Fitnessfan Jay wollte der Funke am Ende dann doch nicht überspringen. Nach dem Flirtfrust möchte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin offenbar an ihrem Körper aufrüsten – und das nicht mit Eigenmaterial: Giuliana ließ sich jetzt nämlich erneut den Po auffüllen.

Zurzeit greifen viele Stars zum sogenannten Brazilian Buttlift, um die Kehrseite aufzupolstern, Bei dieser brasilianischen Methode wird Fett aus dem Körper entnommen und in den Hintern transferiert. Giuliana entschied sich aber für einen ganz anderen Weg. Das erzählte die Beauty jetzt in ihrer Instagram-Story: "Ich hatte vor zwei Tagen meinen zweiten Booty Filler. Es ist eine sehr gute Alternative, wenn man wie ich kein Eigenfett besitzt."

Zudem sei der Eingriff bei ihr ausgesprochen angenehm verlaufen, betonte Giuliana: "Die Filler werden ohne Narkose verabreicht und man spürt so gut wie nichts." Mit den ersten Ergebnissen sei sie bereits sehr zufrieden, freute sich die 25-Jährige.

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla nach ihrer Po-OP im Januar 2022

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla im September 2020 in Paris

