Udo Bönstrup (27) ist enttäuscht: Eine wichtige Szene wurde bei Temptation Island V.I.P. einfach rausgeschnitten. Seit heute ist die letzte Folge der aktuellen Staffel des Fremdgeh-Experiments abrufbar – lediglich das große Wiedersehen steht noch aus. Nach jeder Menge wilder Ereignisse in der Frauen- und der Männer-Villa trafen sich nun auch Emmy Russ (22) und Udo am Lagerfeuer zur "Aussprache". Allerdings betonte der YouTuber jetzt: Dort ist noch viel mehr passiert, als die Zuschauer sehen können.

In seiner Instagram-Story verriet der einstige Promi Big Brother-Teilnehmer, dass er dabei ist, die finale Episode zu sichten. Dabei hat er aber eine unschöne Entdeckung gemacht. Auf Standbild zeigte Udo eine Szene, in der er seine Hand in die Hosentasche steckt – aber da fehlt doch was. "Da packe ich mir in die Hosentasche, um für Emmy ein bisschen Geld rauszuholen. Denn Emmy hat sich ja selbst immer als 'Wanderhure' betitelt und da habe ich ihr 100 Euro gegeben und ihr gesagt, dass ihr Job als Wanderhure bei 'Temptation Island' nicht unentgeltlich sein soll", klärte er auf. Warum das Gespräch und die Geldübergabe nicht gezeigt wurden, kann sich der TV-Star nur so erklären: "Vielleicht, um mich vor einem Shitstorm zu bewahren."

Laut Udo fehlen sowieso noch so einige Dinge, die sich in der Villa zugetragen haben, bei der Ausstrahlung komplett. "Es wurden vielleicht 50 Prozent gezeigt. Irgendwie wirkt das alles so unvollständig", kann er rückblickend sagen. Etwas Ähnliches hatte auch schon sein Kollege Juliano Fernandez erwähnt.

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

RTL Emmy Russ mit den anderen "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

RTL Udo Bönstrup, Web-Entertainer

RTL / Frank Fastner Emmy Russ und Udo Bönstrup, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

