War Juliano Fernandez' Gefühlsausbruch bei Temptation Island V.I.P. wirklich echt? Seit der elften Folge der Fremdflirtshow ist der Treuetest für den einstigen Are You The One?-Kandidaten und seiner Freundin Sandra Janina (22) offiziell beendet. Die Sendung ging für das Pärchen mit einem Happy End zu Ende – Juliano gestand seiner Herzdame sogar zum ersten Mal seine Liebe! Julian Evangelos (29) und Stephanie Schmitz (27) waren 2020 selbst Teil der VIP-Staffel. Und vor allem Stephi zweifelt an der plötzlichen Gefühls-Offenbarung des TV-Casanovas!

Promiflash sprach mit den Ex-"Temptation Island V.I.P."-Kandidaten über den Ausgang der aktuellen Staffel. Ein Paar bereitet den beiden TV-Stars aber besonders Kopfzerbrechen: Juliano und Sandra. Die beiden verließen die Insel der Versuchung zwar gemeinsam, doch vor allem Stephi traut dem Frieden nicht wirklich: "Ich bin überzeugt davon, dass die Sandra wirklich viel vom Juliano hält und wirklich ernsthafte Gefühle für ihn aufgebaut hat. Aber ihm kaufe ich das nicht ab. Ich weiß nicht warum und ich will auch über niemanden urteilen", erklärte die Influencerin im Interview.

Doch Julians Verlobte geht noch weiter: Sie gehe sogar davon aus, dass Juliano seine Sandra nur für die Sendung benutzt haben könnte! "Das sagt mir mein Instinkt. Sandra kaufe ich es voll ab, die ist voll dabei. Ich glaube, er hat sie ausgenutzt", versuchte sie ihren Eindruck zu begründen. Ähnlich denkt das Ex-Sommerhaus-Paar übrigens auch über die diesjährige Kandidatin Paulina Ljubas (25). Bei ihr gehen sie davon aus, dass sie schon vor "Temptation Island V.I.P." nicht mehr an eine gemeinsame Zukunft mit Henrik Stoltenberg geglaubt und deswegen sich so skrupellos in der Sendung verhalten habe.

