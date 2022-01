Sie konnten die Finger nicht voneinander lassen, und jetzt ist es zum Äußersten gekommen! Bei Temptation Island V.I.P. flirtete die an Henrik Stoltenberg vergebene Paulina Ljubas (25) heftig mit Verführer Dominik Brcic. Ihre Mitstreiterinnen Sandra Janina (22) und Co. ahnten: Es dauert nicht mehr lange, bis sich auch ihre Lippen berühren. Und jetzt wurde die Anziehung tatsächlich so groß, dass es kaum aushaltbar für die Turteltauben war: Paulina und Dominik knutschten heftig herum!

Bei "Temptation Island V.I.P." legte Paulina im Pool die Arme um Dominik, während dieser die Ex-Köln 50667-Darstellerin zärtlich streichelte. Sie blickten sich tief in die Augen und dann geschah es: Sie drückten sich aneinander und knutschten wild miteinander herum, bis die Verführer in der Frauenvilla begannen, zu applaudieren. Sie freuten sich riesig für die zwei Flirthungrigen, dass sie endlich ihrem Verlangen nachgegeben haben.

"Ich war die ganze Zeit so im Kampf mit mir selbst. Da war Dominik, den ich mag, was ich mir aber verboten habe, weil ich gesagt habe, nein, du bist hier als Paar, du liebst Henrik", gab Paulina ihre Gedanken vor dem möglicherweise für sie verheerenden Kuss mit Dominik wider. Doch nach dem Zungenspiel fiel der Influencerin ein Stein von Herzen, weil sie das erste Mal in ihrem Leben "auf ihr Herz gehört" habe. Auch Dominik war nach dem Kuss hin und weg: "Es war ein magischer Moment, fühlt sich wie in einem Film an."

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

RTL Paulina Ljubas und Dominik Brcic bei "Temptation Island V.I.P."

Temptation Island V.I.P., RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten: Paulina Ljubas und Dominik Brcic

RTL / Frank Fastner Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

