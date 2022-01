Gibt es für Juliano Fernandez und Sandra Janina (22) ein Happy End? Die Love Island-Bekanntheit und der Are You The One?-Star stellten ihre Treue bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Zunächst war sich der Nürnberger nicht sicher, ob er seine Partnerin wirklich liebt. Doch bereits nach wenigen Tagen in der Männervilla verspürte er große Sehnsucht nach seiner Freundin. Jetzt stand für Juliano und Sandra das letzte Lagerfeuer an: Verlassen sie die Insel der Versuchung gemeinsam?

In der neuen Folge trafen die zwei Turteltauben erstmals wieder aufeinander. Mit Moderatorin Lola Weippert (25) ließen sie die Geschehnisse am Lagerfeuer noch einmal Revue passieren. "Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut", meinte Juliano beim Betrachten der Bilder. Trotzdem habe er seine Sandra die ganze Zeit über total vermisst. "Mir ging es psychisch so schlecht da drin", gestand der Influencer.

Bereits vor dem TV-Experiment hatte das Paar einige Beziehungsprobleme. Doch durch die Teilnahme an dem Format habe Juliano bemerkt, dass er seine Partnerin nicht wirklich geschätzt habe. "Da wollte ich mich noch einmal bei dir entschuldigen und dir sagen, dass ich mich in Zukunft bessern werde", versprach er und fügte hinzu: "Ich liebe dich wirklich." Sandra erwiderte seine Liebeserklärung natürlich prompt – und gab ihm zur Bestätigung einen stürmischen Kuss.

