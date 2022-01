Hat Paulina Ljubas (25) ihren Partner Henrik Stoltenberg bei Temptation Island V.I.P. nur als Instrument genutzt, um ihre bröckelnde Beziehung absichtlich an die Wand zu fahren? Am vergangenen Donnerstag ging die vorerst letzte reguläre Folge der Fremdflirtshow auf RTL+ online – nur noch die Wiedersehens-Show steht aus. Noch ist also nicht offiziell bekannt, ob der Love Island-Casanova und die einstige Köln 50667-Darstellerin nach ihrer Versöhnung nun wirklich endgültig getrennt sind. Promiflash hat mit den ehemaligen VIP-Kandidaten Julian Evangelos (29) und Stephanie Schmitz (27) über den zu erahnenden Ausgang gesprochen – und sie vermuten: Paulina wollte von Anfang an die Partnerschaft zu Henrik beenden!

"Es kommt bei mir so rüber, als ob Henrik für 'Temptation Island' als Instrument genutzt worden ist. Dass Paulina ihn eigentlich nur dafür genutzt hat, mehr Reichweite zu generieren, mehr Schlagzeilen zu bekommen und eigentlich sogar schon vor der Sendung wusste, dass das Ganze kein Zukunftspotenzial hat", erklärte Julian im Talk mit Promiflash über die letzten Ausgaben der Fremdflirtshow. Anders könne sich der Ex-Sommerhaus-Kandidat nicht erklären, wie Paulina so skrupellos mit einem Verführer im Pool rumknutschen konnte, ohne vorher mit Henrik die Aussprache zu suchen. "Das würde man einer Person, die man wirklich liebt, nicht antun", erklärte der Influencer.

Noch ist es zwar nicht offiziell, dass Henrik und Paulina wirklich getrennt sind, einen anderen Ausgang können sich Julian und Stephi aber einfach nicht vorstellen: "Eine Partnerschaft besteht in erster Linie ja aus Vertrauen. Wenn das Vertrauen so extrem missbraucht wurde, wird man das nie wieder aufbauen können. Die würden immer wieder aneinander zweifeln, immer wieder Bedenken haben und dem anderen keine Freiheiten lassen. Diese Beziehung macht nach diesen Ereignissen überhaupt keinen Sinn mehr", urteilte die Blondine hart.

