Oliver Petszokat alias Oli P. (43) ist der erste Gewinner von The Masked Dancer! Gestern Abend lief das Finale des The Masked Singer-Ablegers im TV. Die Maus alias Wolke Hegenbarth (41) belegte den vierten Platz. Der Buntstift aka Timur Bartels (26) landete auf Platz drei. Am Ende verpasste das Zottel Marlene Lufen (51) ganz knapp den Sieg – stattdessen ging der Pokal an den Affen, der sich als Oli entpuppte! Im Promiflash-Interview schwärmte der Sänger jetzt, wie glücklich ihn der "The Masked Dancer"-Sieg macht!

"Ich habe es natürlich gehofft, aber nicht damit gerechnet", erklärt der ehemalige GZSZ-Star. "Es ist ja keine Sportveranstaltung, in der man demjenigen, der am weitesten springt, den Pokal gibt. Es muss ja alles zusammenpassen: Das Kostüm muss sympathisch sein, man muss das richtig ausfüllen, die Tänze und die Choreo müssen stimmen, die Musik muss dem Publikum gefallen." Weiter betonte Oli: "Deswegen war ich total glücklich, dass da so vieles zusammengepasst hat und die Zuschauer glücklich gemacht hat. Ich bin sehr stolz und glücklich, weil Tanz in meinem Leben immer wichtig war und immer wichtig sein wird!"

Doch so viel Spaß Oli auch bei "The Masked Dancer" hatte – es war hart für ihn: "Es war definitiv eine körperliche Herausforderung, eine der größten, die ich jemals hatte", stellte der "Flugzeuge im Bauch"-Interpret klar und ergänzte lachend: "Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich jetzt nicht mehr der Affe bin. Weil sich mein Blickfeld jetzt wieder erweitert hat. Den Kopf auf der Bühne abzunehmen und das Studio zum ersten Mal zu sehen, das war toll."

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Dancer"-Finale

ProSieben/Willi Weber "The Masked Dancer"-Gewinner Oli P.

ProSieben/Willi Weber "The Masked Dancer"-Gewinner Oli P.

