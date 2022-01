Kim Kardashian (41) hat offenbar genug von Kanye Wests (44) öffentlichen Angriffen! Vor knapp einem Jahr hat die Beauty-Unternehmerin die Scheidung von dem Rapper eingereicht. Sie gehen nach rund sechs Jahren Ehe und vier gemeinsamen Kindern getrennte Wege. Die Verhandlungen um Sorgerecht, Vermögen und Co. dauern noch an. Aber sowohl Kim als auch Kanye sind inzwischen weitergezogen – und haben sich neu verliebt. Kurz sah es so aus, als wäre das gröbste Drama zwischen den beiden vorbei. Doch Ende Januar gab Kanye nun ein Interview, in dem er heftig gegen seine Ex ausgeteilt hat! Kims Konsequenz: Sie spricht nicht mehr mit ihm...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de