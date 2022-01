Christina Grass (33) hat schon klare Favoritinnen! Am Mittwoch war es endlich so weit. Die erste Folge der neuen Bachelor-Staffel flimmerte über die TV-Bildschirme. Dieses Mal begibt sich der Unternehmer Dominik Stuckmann (30) auf die Suche nach der großen Liebe. Ex-Rosengirl Christina versuchte im Jahr 2019 selbst ihr Glück in dem Format: Sie wollte das Herz von Andrej Mangold (35) erobern. Natürlich verfolgt die Influencerin auch die neue Season der Kuppelshow. Gegenüber Promiflash verriet sie nun, welche Kandidatinnen sie bisher am sympathischsten findet!

Im Promiflash-Interview gab die Brünette nun preis, dass sie schon jetzt zwei Favoritinnen habe: "Ganz klar natürlich Bobette (26) erst mal, weil Bobette einfach gesungen hat – und ich habe damals auch gesungen." Kein Wunder also, dass die Münchnerin deshalb schon ein paar Sympathiepunkte bei Christina sammeln konnte. Doch auch Nele (28) drückt sie in der diesjährigen Staffel die Daumen. Die ehemalige First Dates Hotel-Kandidatin kennt sie nämlich persönlich. "Ich weiß, dass Nele ein richtiger Herzensmensch ist", schwärmte die 33-Jährige.

Negativ aufgefallen sei ihr bisher allerdings nur Elina (25). Christina könne überhaupt nicht nachvollziehen, weshalb die 25-Jährige so zurückhaltend gewesen sei. Selbst beim Einzelgespräch mit Dominik habe sie keine Initiative gezeigt. "Da kam einfach gar nichts rüber. Es wirkte komplett desinteressiert", erklärte die #CoupleChallenge-Bekanntheit ihre Haltung.

