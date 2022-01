Frederick Lau (32) muss seinen TV-Kampf schweren Herzens absagen! Der deutsche Schauspieler sollte am heutigen Samstag eigentlich gegen Max Kruse (33) in den Ring steigen: Bei Schlag den Star wollten sich der Seriendarsteller und der Fußballer miteinander messen. Beide Männer waren bereits höchst motiviert. Doch jetzt die überraschende Absage des 4 Blocks-Stars: Freddy hat Corona und kann nicht an dem Duell teilnehmen!

Auf seinem Instagram-Account teilte der Mann von Annika Lau (42) am späten Freitagabend die schlechten Neuigkeiten mit seiner Community. Frederick postete ein Foto seines positiven Testergebnisses und schrieb dazu: "Ohne Worte!" Wegen seiner Coviderkrankung fällt der Berliner nun aus – was wird dann aus seinem Fight gegen Max?

Der Sender ProSieben meldete sich via Social Media ebenfalls noch am Abend zu Wort. In einem kurzen Statement heißt es: "Wir versprechen trotzdem ein starkes Duell morgen – und freuen uns auf Freddy Lau in einer der nächsten Ausgaben!" Offenbar wurde also bereits ein Ersatzkandidat für den 32-Jährigen gefunden.

ProSieben / Pascal Bünning Max Kruse und Frederick Lau, Kandidaten bei "Schlag den Star"

Getty Images Frederick Lau im April 2018

Getty Images Frederick Lau bei der "Das perfekte Geheimnis"-Premiere in Berlin im Oktober 2019

