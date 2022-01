Er macht sich wohl ziemlich große Hoffnungen! In Khloé Kardashians (37) Liebesleben kehrt einfach keine Ruhe ein. Nachdem ihre Beziehung mit ihrem On-Off-Freund Tristan Thompson (30) nach dessen erneutem Seitensprung endgültig in die Brüche gegangen war, meldete sich auf einmal ihr Ex-Mann Lamar Odom (42) wieder bei ihr. Und ganz offensichtlich verfolgt er einen bestimmten Plan: Lamar will seine Ex zurückgewinnen.

Das berichtet jetzt ein Insider gegenüber Hollywood Life. "Lamar möchte unbedingt wieder eine Chance mit Khloé haben. Er mag Tristan nicht und glaubt nicht, dass er Khloé verdient", plaudert die Quelle aus. Der 42-Jährige habe mittlerweile sein Leben umgekrempelt und wolle sich nur noch mit Leuten umgeben, die ihm guttun. "Er will nie wieder schlechte Menschen in seinem Leben haben. Er ist zuversichtlich, dass er der Mann sein kann, den Khloé immer wollte", erzählt der Informant weiter.

Doch ob nun Lamar wieder an der Seite der Keeping up with the Kardashians-Beauty ist oder nicht – in einem Interview verriet er vor wenigen Wochen, dass Khloé das ganze Tristan-Drama so oder so mit Bravour überstehen wird. "Ihr wird es gut gehen. Sie ist ein starkes Mädchen!", erzählte der ehemalige NBA-Star gegenüber TMZ.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Januar 2022

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian bei einem Benefiz-Event in Kalifornien im Mai 2012

