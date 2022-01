Sie ist total aus dem Häuschen! Im September vergangenen Jahres hat sich das Leben von Supermodel Devon Windsor (27) um 180 Grad gedreht: Die Beauty und ihr Ehemann Johnny Dexter Barbara sind nämlich zum ersten Mal Eltern einer Tochter geworden. Und nun stand ein ganz besonderer Tag vor der Tür der frischgebackenen Eltern: Devon und Johnnys Töchterchen Enzo wurde nun in die Kirche aufgenommen!

Via Instagram gewährt die 27-Jährige ihren Fans einen Einblick in diesen besonderen Tag. So strahlt die Blondine unter anderem auf einigen Bildern mit ihrem Gatten und dem Täufling um die Wette. Auf einem anderen Schnappschuss wiederum hält sie ihre Prinzessin überglücklich in ihrem Taufkleid in die Luft. "Mein kleines Mädchen wurde getauft", schreibt Devon zu ihrem Beitrag.

Die Victoria's Secret-Beauty geht in ihrer neuen Rolle als Mutter total auf. Erst kürzlich verbrachten sie und ihr Gatte den ersten Urlaub mit Baby. Im Netz veröffentlichte sie ein paar ziemlich putzige Bilder von sich und Baby Enzo. Zu einem Bild, auf dem die Kleine eine coole Sonnenbrille trägt, schrieb Devon: "Dieser freche Blick, das ist definitiv meine Tochter!"

Instagram / devwindsor Devon Windsor und Johnny Dexter Barbara mit ihrer Tochter Enzo

Instagram / devwindsor Devon Windsor mit ihrer Tochter Enzo im Januar 2022

Instagram / devwindsor Devon Windsor und Johnny Dexter Barbara mit ihrer Tochter

