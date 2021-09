Devon Windsor (27) schwelgt im Babyglück! Im März hatte das Victoria's Secret-Model süße Neuigkeiten zu verkünden: Gemeinsam mit ihrem Mann Johnny Dexter Barbara erwartet die Laufstegschönheit zum ersten Mal Nachwuchs. Ihren Babybauch wusste sie stets perfekt zu stylen und präsentierte ihre kugelrunde Körpermitte gerne in knappen Outfits. Von ihrer Babykugel muss sich die Beauty nun allerdings verabschieden, denn: Devon ist endlich Mama geworden!

Via Instagram verkündete die 27-Jährige die Geburt ihrer Tochter und verriet auch direkt den Namen der Kleinen: Enzo Elodie Barbara. "Johnny und ich sind so verliebt in unseren kleinen Engel", schwärmte die Blondine zu einem Foto, auf dem sie das Neugeborene liebevoll im Arm hält. Das Baby ist sogar schon ein paar Tage auf der Welt. "Sie ist am 8. September um 4:48 Uhr zu uns gestoßen", berichtete die frischgebackene Mutter von dem "besten Tag ihres Lebens".

In der Kommentarspalte des Beitrags tummeln sich bereits die Gratulanten. Unter anderem hinterließ Chiara Ferragni (34) einen Herz-Emoji. Devons Model-Kollegin Lindsay Ellingson (36) ließ ebenfalls Glückwünsche da: "So süß, ich gratuliere!", schrieb der einstige Victoria's-Secret-Engel. Sie selbst ist im August zum zweiten Mal Mutter geworden.

Anzeige

Instagram / devwindsor Johnny Dexter und seine Partnerin Devon Windsor

Anzeige

Instagram / devwindsor Devon Windsor, Model

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/lindsellingson/?hl=en Lindsay Ellingson mit ihrem Mann Sean Clayton und Sohnemann Carter

Anzeige

Wie findet ihr den Namen Enzo Elodie? Nicht mein Geschmack... Süß, mal was anderes! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de