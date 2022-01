Sam Dylan (30) hat sich vom Dschungelcamp offenbar etwas mehr erhofft. Im vergangenen Jahr versuchte der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer, sich in der Dschungelshow ein Ticket für das beliebte Reality-Format zu sichern – allerdings ohne Erfolg. Stattdessen zogen Filip Pavlovic (27), Tina Ruland (55), Harald Glööckler (56) und Co. in das Promi-Zeltlager, das in diesem Jahr erstmals in Südafrika stattfindet. Sam ist bislang aber weder von der Location noch von den Kandidaten überzeugt.

Im Interview mit Promiflash erzählte der 30-Jährige: "Ich bin ein bisschen enttäuscht von dieser Staffel. Es war zwei Jahre nicht der richtige Dschungel – man hat jetzt so viel erwartet." Stattdessen habe man die neue Location auf einem anderen Kontinent kaum genutzt – dabei habe er sehr gehofft, dass die Show nach zwanzig Jahren in Australien nun gerebootet würde. Zudem wiederholten sich die Prüfungen und seien nur wenig unterhaltsam: "Die Leute, die in der Dschungelprüfung sind, die entertainen gar nicht, die schreien gar nicht."

Den Cast findet Sam ohnehin ziemlich lahm – vor allem, weil die für ihn interessantesten Kandidaten bereits die Heimreise antreten mussten: "Diese asoziale Christin (26), die ich überhaupt nicht mag, die fehlt. Wahrscheinlich wäre es dann völlig eskaliert. Auch dass Lucas Cordalis (54) nicht drin ist, ist ziemlich enttäuschend." Sein Freund Rafi Rachek (32) sieht das ähnlich. "Es gibt drei, vier Personen, die sehr polarisierend sind. Der Rest ist leider ein bisschen mau – nicht viel los", erklärte der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer.

