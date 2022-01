In den vergangenen Tagen gerieten im Dschungelcamp schon so einige Promis aneinander! Egal, ob in der Dschungelprüfung oder am Lagerfeuer – im südafrikanischen Busch stritten sich die berühmten Bewohner in diesem Jahr schon aus den unterschiedlichsten Gründen: Beispielsweise zofften sich Linda Nobat (27) und Janina Youssefian (39) heftig. Jetzt sorgte jedoch ein unbedeutender Toilettengang für Streit: Linda geriet mit Eric Stehfest (32) aneinander– und wetterte vor Tina Ruland (55) ordentlich gegen ihn!

Während Tina Ruland und Linda die Nachtwache am Lagerfeuer hielten, kam Eric dazu und fragte, ob ihn jemand zur Toilette begleiten könne. Aufgrund der Camp-Regeln durften die zwei Busch-Grazien ihren Wachposten aber nicht verlassen. "Entweder weckt jemand von euch jetzt einen oder ich gehe allein!", forderte der ehemalige GZSZ-Darsteller deshalb von seinen Mitstreitern. Die "Manta, Manta"-Darstellerin wollte gerade aufspringen, um Erics Wunsch nachzukommen, da schaltete sich Linda wutentbrannt ein: "Nein, Tina! Er kann selbst jemanden wecken. Er will die Drecksarbeit nicht machen."

Trotzdem bekam Eric letztendlich seinen Willen – Tina weckte für den Schauspieler nämlich tatsächlich Tara. "Das ist richtig scheiße! Lass ruhig die anderen die Scheiße für dich machen, damit du besser dastehst!", wütete Linda deshalb gegen Eric. Und als sich dieser dann endlich auf den Weg zur Toilette begab, redete Linda Tina ins Gewissen: "Tina, egal wie gern du ihn hast: Bitte mach die Augen auf." Tatsächlich hatte das Verhalten des Darstellers Konsequenzen! Weil er nachts schließlich ohne Begleitung zur Toilette ging, wurde den Campern das Duschwasser abgedreht.

RTL Eric Stehfest im Dschungelcamp

RTL Linda Nobat, Dschungelcamp-Kandidatin

RTL Linda-Caroline Nobat und Tina Ruland im Dschungelcamp 2022

