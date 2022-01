Abi Faizan sorgte bei DSDS für emotionale Momente! Der 20-Jährige floh vor einigen Jahren mit seinem Vater, seiner Mutter und seinen drei Geschwistern aus Afghanistan nach Deutschland. Jedoch wurde die Familie auf dem Weg getrennt – und der junge Mann wuchs bei einer Pflegefamilie auf. Jetzt wandte sich der Sänger mit einem besonderen Ziel an die Juroren Florian Silbereisen (40), Ilse De Lange und Toby Gad (53): Abi möchte durch seine Teilnahme bei DSDS seine leibliche Familie wiederfinden!

"Als ich 14 war, habe ich meine Familie verloren – und ich weiß bis heute nicht, wo sie sind", berichtete der Kandidat. Auf der kräftezehrenden Reise von Afghanistan nach Deutschland sei die Familie getrennt worden. Jetzt wolle er seine Liebsten durch DSDS finden. "Das ist der Grund, warum ich hier bin. Ich will meine Stimme und mich zeigen", erklärte der Musiker und sprach direkt zu den Zuschauern: "Bitte Leute, ich brauche eure Hilfe!"

Aber konnte Abi die Jury letztendlich auch mit seinem Gesang überzeugen? Das Nachwuchstalent performte den Song "Without You" von The Kid Laroi (18) – und haute Toby, Ilse und Florian damit so richtig um. Abi bekam drei Mal ein Ja und ist somit im Recall. Und auch die nächste Hürde hat er überwinden, denn er wurde direkt in den Auslandsrecall eingeladen. Wie hat euch der Auftritt gefallen? Stimmt ab!

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Juroren Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Abi Faizan bei DSDS 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Abi Faizan bei DSDS 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de