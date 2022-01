Wurden Tara Tabitha (28) ihre romantischen Gefühle zum Verhängnis? Die Reality-TV-Bekanntheit musste am Freitagabend im Dschungelcamp ihre sieben Sachen packen – mit den wenigsten Anrufen der Zuschauer wurde die temperamentvolle Rothaarige aus der Sendung gewählt. Die Österreicherin war von ihrem Rauswurf aus dem afrikanischen Busch total überrascht. Aber war Taras Exit nach ihrem Liebesdrama mit Filip Pavlovic (27) doch ein wenig absehbar?

In den vergangenen Tagen hatten Tara und Filip die Zuschauer mit ihrer kleinen Romanze in Atem gehalten. Besonders die 28-Jährige schien von ihrem Mitbewohner angetan und machte sich offenbar große Hoffnungen auf eine Liebelei. Dass der Bachelor in Paradise-Star ihre Gefühle aber offenbar nicht erwiderte, kränkte sie – und sie machte ihm eine Szene. Die Promiflash-Leser waren sich in einer Umfrage anschließend einig: Taras gekränkter Ausbruch war nicht gerechtfertigt!

Und auch Sam Dylan (30) und Rafi Rachek (32) prophezeiten im Promiflash-Interview bereits, dass Taras Drama sie möglicherweise den Sieg kosten könnte: "Sie ist so damit beschäftigt, dass sie den Sinn der Show vergessen hat. Sie muss aufpassen, dass sie nicht als eine der Ersten rausfliegen wird!" Damit hatten die beiden TV-Bekanntheiten schlussendlich recht.

